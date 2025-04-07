شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في روما تجدد تحذيراتها للمواطنين الزائرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جددت سفارة المملكة افي إيطاليا تحذيراتها للمواطنين الزائرين بضرورة توخي الحذر خلال تواجدهم في البلاد، مشددة على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التعرض للمشاكل.

وأكدت السفارة على ضرورة تجنب ترك المتعلقات الشخصية في السيارات أو إظهار المقتنيات الثمينة، مع الإشارة إلى أهمية الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي تم نشرها سابقًا لتفادي أي مواقف قد تؤثر على تجربة الإجازة.

ودعت المواطنين إلى البقاء حذرين والامتثال للتوجيهات لضمان سلامتهم أثناء إقامتهم في إيطاليا.

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