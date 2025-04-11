القاهرة - سمر حسين - صحة

وفاة مصممة أزياء مغربية شهيرة بسبب «التكميم».. تعرف على مخاطر العملية

صدمة عاشها الكثيرون في المغرب بعدما لفظت مصممة الأزياء المغربية الشهيرة، فنة أقلاش، أنفاسها الأخيرة بسبب مضاعفات عملية جراحية «تكميم معدة»، في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة طنجة.

وفاة مصممة أزياء شهيرة بسبب عملية شفط الدهون

ووفقًا لمصادر إعلامية محلية مغربية منها «لو 360»، فإنّ مصممة الأزياء «أقلاش» أجرت بالفعل في البداية الفحوصات الطبية قبل خضوعها للعملية، والتي أظهرت قابليتها لإجرائها من دون الخوف من أي مضاعفات، إلا أن تعرضت لتدهورات فور مغادرتها غرفة العمليات، ما استدعى نقلها إلى قسم الإنعاش لتفارق الحياة على الفور.

ما عملية تكميم المعدة؟

وعملية تكميم المعدة هي إحدى الحلول الجراحية التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، بدلاً من اتباع الأنظمة الغذائية القاسية، لكن هذه العملية قد تحمل مخاطر كبيرة تصل إلى حد الوفاة.

وحذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، في أحد اللقاءات التليفزيونية من الخضوع لهذه العملية دون دراسة دقيقة لحالة المريض، مؤكدًا أنّ مخاطر السمنة في جانب، وأضرار عمليات التخسيس في جانب آخر، وبالتأكيد أضرار العمليات أقل من مخاطر السمنة، لكن ليس في جميع حالات السمنة نحتاج إلى إجراء العملية.

وأضاف موافي: «إذا كان المريض قادرًا على فقدان وزنه بطرق طبيعية، فهذا أفضل، وضروري قبل إجراء العملية، نقوم بحساب كتلة الجسم، فإذا كانت بين 25 و30، فهذا جيد، أما إذا كانت فوق 30 فيجب أن يكون الشخص أكثر حرصًا، وإذا كانت الكتلة 40، فلا يوجد حل سوى الجراحة»

مخاطر عمليات التكميم.. نزيف وإدمان

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، إن عملية تكميم المعدة إجراء جراحي يتم فيه استئصال أو قص جزء كبير من المعدة، يتراوح من 50% إلى 80% من حجمها، إذ يتم إزالة هذا الجزء بشكل جراحي، ويُترك جزء صغير من المعدة يشبه الأنبوبة لا يتجاوز 120 ميليلترًا، وتهدف هذه العملية لتقليل كميات الطعام التي يمكن تناولها، ولكن يتم ذلك بطريقة قاسية ولا إراديّة.

وأشار استشاري التغذية والعلاج الطبيعي، لـ«الوطن»، إلى أنّ الخطوة الأهم بعد تكميم المعدة هي الالتزام بنظام غذائي صحي لضمان الحفاظ على نتائج العملية وتجنب أي آثار جانبية قد تنشأ، فضلًا على أن تكون على دراية بالمضاعفات والآثار الجانبية التي قد تحدث نتيجة لإجراء تكميم المعدة، والتي تنقسم إلى نوعين:

1. مضاعفات حادة مؤقتة:

تحدث عادةً بعد فترة قصيرة من الجراحة وتشمل نزيفًا أو شعورًا بالألم.

2. مضاعفات مزمنة:

هذه المضاعفات تبدأ وتستمر لفترة طويلة بعد العملية، وتستمر لأكثر من 6 أشهر.

وتشمل:

الحساسية وعدم تحمل بعض الأطعمة.

عسر الهضم:

مثل سوء الهضم واضطرابات المعدة والإمساك، وهذه من الأضرار الشائعة على المدى البعيد.

تمدد المعدة:

بسبب الإفراط في الطعام، حيث تصبح المعدة قادرة على تحمل كميات أكبر من الطعام في المرة الواحدة، هذا قد يؤدي إلى زيادة كمية الطعام التي يتناولها الشخص، ما يعوق استمرار فقدان الوزن ويزيد من احتمالية اكتساب وزن جديد.

الإدمان:

يعتبر المرض النفسي والاكتئاب من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، حيث قد يلجأ الشخص إلى تناول كميات كبيرة من الطعام كطريقة للتعامل مع الطاقة السلبية، وبعد عملية التكميم، يصبح حجم المعدة أصغر، لذا قد يلجأ المريض إلى أشكال أخرى من الإدمان، مثل إدمان شرب الكحول

ونصح الطبيب بأن من المهم أن تكون مستعدًا للتعامل مع هذه المخاطر، وتلتزم بنظام غذائي سليم للمساعدة في الحفاظ على النتائج المثلى بعد العملية.