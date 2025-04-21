هل يقضي الليمون والخل على بكتيريا الفسيخ؟.. خبير تغذية يكشف مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع حلول شم النسيم يحرص المصريون على تناول الفسيخ والرنجة باعتبارهما جزءًا من العادات الغذائية المرتبطة بهذه المناسبة، إلا أن الخوف من التسمم الغذائي يجعلهم يعتمدون على الليمون والخل كوسيلة لتطهير الفسيخ من البكتيريا، فهل هذا الاعتقاد صحيح من الناحية العلمية؟

دور الليمون والخل في الأطعمة

قال الدكتور محمدالحوفي، الأستاذ بقسم علوم الأغذية بجامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن استخدام الليمون والخل له فوائد محدودة جدًا عند تناول الفسيخ أو الرنجة، مؤكدًا أن هذه المكونات لا تقضي تمامًا على البكتيريا أو السموم الموجودة في الأسماك الفاسدة.

وأوضح أن الليمون يحتوي على حمض الستريك، والخل يحتوي على حمض الخليك، وكلاهما يمكن أن يغير قليلاً من البيئة المحيطة بالبكتيريا، لكنه لا يقتلها فعليًا إذا كانت قد تكاثرت بالفعل داخل نسيج السمكة.

سموم لا يراها العين

وأشار الدكتور إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الفسيخ في حال فساده، قد يحتوي على نوع من البكتيريا اللاهوائية تدعى كلوستريديوم بوتولينوم والتي تفرز سمًا عصبيًا خطيرًا جدًا لا يمكن إزالته بالليمون أو الخل.

وأوضح أن هذا النوع من السموم لا يتغير بالطهي ولا يمكن رؤيته أو تذوقه، وهو السبب الرئيسي في حالات التسمم الشديد التي تسجل كل عام خاصة في شم النسيم.

وأكد أن الاعتقاد بأن نكهة الليمون أو حموضة الخل يمكن أن تجعلا الفسيخ أكثر أمانًا هو اعتقاد شائع ولكنه خاطئ وخطير.

العادات الخاطئة المرتبطة بالتناول

ولفت أستاذ التغذية العلاجية إلى أن كثيرًا من الناس يتناولون الفسيخ دون النظر إلى مصدره أو طريقة تحضيره، معتمدين فقط على بعض الإضافات مثل البصل والليمون والخل كنوع من «الوقاية الشعبية»، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على الصحة العامة.

وشدد على ضرورة شراء الفسيخ والرنجة من أماكن موثوقة وتحت إشراف رقابي، والابتعاد تمامًا عن المنتجات مجهولة المصدر، خاصة التي تُباع في الشوارع أو تُحضّر منزليًا بطرق غير صحية.

هل للطهو تأثير؟

أوضح أن قلي الرنجة أو تسخينها يمكن أن يساهم في تقليل بعض المخاطر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفسيخ تحديدًا لا يُنصح بتسخينه أو طهوه، لكونه يتعرض لعملية تخمير ولا يُطهى قبل التخزين.

وقال إنّ الطريقة الآمنة الوحيدة لتقليل الأضرار هي الاعتدال في الكمية وتناول الفسيخ مع أطعمة تقلل امتصاص الصوديوم مثل الخس والجرجير، بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من الماء، ولكن لا توجد طريقة تضمن الأمان الكامل إذا كان الفسيخ فاسدًا.

البدائل الآمنة في شم النسيم

نصح الدكتور الحوفي الأسر بالبحث عن بدائل صحية خلال الاحتفال بشم النسيم، مثل تناول الأسماك المشوية أو التونة قليلة الملح أو حتى الرنجة المدخنة ولكن بكميات قليلة.

كما أشار إلى أهمية تحضير طبق كبير من الخضروات الورقية وتقديمه بجانب هذه الأطعمة، للمساعدة في تقليل امتصاص الجسم للأملاح والسموم.