شكرا لمتابعة خبر عن مطارات المملكة تحصد مراكز متقدمة في تصنيف سكاي تراكس العالمي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت مطارات المملكة حضورًا لافتًا في تصنيف “سكاي تراكس” العالمي للمطارات لعام 2025، بعد أن نالت مجموعة من مطاراتها جوائز مرموقة ومراكز متقدمة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، في تأكيد جديد على التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة.

وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض جاء في المركز 24 ضمن قائمة أفضل 100 مطار عالميًا، كما نال جائزة “أفضل طاقم عمل مطار في الشرق الأوسط”، إلى جانب المركز الثالث عالميًا كأفضل صالة جديدة، والرابع في فئتي أفضل مطار يخدم من 30 إلى 40 مليون مسافر سنويًا وأفضل مطار في الشرق الأوسط.

أما مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فقد حل في المركز 44 عالميًا، حائزًا على تصنيف 4 نجوم، وجاء في المرتبة الخامسة بين مطارات الشرق الأوسط.

وفي المدينة المنورة، واصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تألقه بحصوله على جائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط”، كما حل سابعًا في الترتيب الإقليمي.

كما سجل مطار الملك فهد الدولي بالدمام حضورًا مميزًا، إذ جاء في المركز الثاني كأفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط، والثامن ضمن أفضل مطارات المنطقة.

ويُعد تصنيف “سكاي تراكس” من أبرز التصنيفات العالمية في قطاع الطيران، ويستند إلى آراء ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم، عبر استطلاعات دقيقة تقيس جودة الخدمات والتجربة الشاملة للمسافرين.

وتُشرف “مطارات القابضة” على إدارة وتشغيل 27 مطارًا في مختلف مناطق المملكة، ضمن خطة طموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة البنية التحتية والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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