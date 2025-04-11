رسالة مؤثرة من كارمن لبس بعد وفاة والدتها.. وهذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الممثلة كارمن لبس رسالة شكر مؤثرة إلى محبّيها، عبّرت فيها عن امتنانها الكبير للدعم الذي تلقّته في مصابها الأليم بعد وفاة والدتها السيدة عائدة قرفلي.

وكتبت عبر منصة “إكس”: “موت الأب بيكسر الضهر، وموت الأم بيكسر القلب… بدي إشكر كل يلي عزّوني بحضورن أو برسالة أو على تويتر، مواساتكن إلي قوّتني وصبّرتني، يا ريت فيني إشكركن واحد واحد، شكرا من كل قلبي”.

وقد تفاعل عدد كبير من النجوم مع كلمات كارمن، حيث قدّم كل من الفنان زين العمر، الممثلة كارلا بطرس، الممثلة سلاف فواخرجي، الممثلة رانيا عيسى والممثلة كندة علوش أحرّ التعازي لها ولعائلتها، معبّرين عن تضامنهم الكامل معها في هذا الظرف الحزين.