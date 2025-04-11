عيد ميلاد سعيد لمارك جاكوبس .. تعرّف على 6 مجموعات من أشهر عروضه

ميرنا وليد - بيروت - مارك جاكوبس مصمم أزياء مخضرم، امتدت مسيرته المهنية لأربعة عقود، وبدأ بتطوير علامته التجارية التي تحمل اسمه عام 1984، ليصبح قوة دافعة مستقلة في صناعة الأزياء، مضيفًا لمسة جديدة إلى عالم الموضة الأمريكية، مستوحيًا من موسيقى الجرونج، إلى جانب إلهامه من رواد نوادي نيويورك، ارتقى جاكوبس وموهبته ليصبح المصمم الأكثر تميزًا في أمريكا، ثم انتقل إلى باريس حيث عُيّن مديرًا إبداعيًا لدار لويس فويتون عام 1997.



مع استلهامه من باريس، تجرأ المصمم على الحلم وابتكار مجموعات لدار الأزياء الفرنسية التي ألهمت حركة جديدة من الأناقة الواثقة، مستلهمًا من تجاربه الغنية. دشن عصرًا من التأثير المتزايد للموضة على الثقافة، والثقافة الشعبية - حيث استُخدمت أعماله في العديد من الأفلام والكتب والأغاني. استمرت مسيرته 17 عامًا مع رحيله عام 2014، تاركًا بصمةً بارزةً على المجموعات والتصاميم التي لا تزال تُستشهد بها حتى اليوم.

نستعيد اليوم أفضل لحظاته في عالم الموضة، ويحتفل بمارك جاكوبس بكل مجده، ويتعمق في ماضي وحاضر ومستقبل هذا المبدع المتمرد.

لويس فويتون ربيع/صيف 2001

كانت مجموعة لويس فويتون لربيع/صيف 2001 من أوائل الأمثلة على تصميم جاكوبس الدقيق للشخصيات وقصتها. بإظهارها عارضاتٍ يلعبن دور الحمالين مع أكوام من حقائب الأمتعة، أعادت المجموعة استكشاف الزي الرسمي - كتاف، وقبعات بحرية، مع بريق عام 2000 الفائق في مواجهة التنانير المنخفضة، ممزوجةً بطابع بانك الثمانينيات.

مارك جاكوبس خريف/شتاء 2006

بالعودة إلى شغفه بموسيقى الجرونج ومزجه بين مراجع الثقافات الفرعية التي تواصل معها، أعاد مارك جاكوبس النظر في أعماله السابقة في هذه المجموعة، وجمع رسالة حب سيرة ذاتية لما يحبه أكثر من أي شيء آخر - مراقبة النماذج الأولية للأشخاص من حوله.

​​​​​​​لويس فويتون ربيع/صيف 2008

عُرفت بمجموعة الممرضات الأيقونية، وقد خُيّل ربيع/صيف 2008 إلى جانب الفنان ريتشارد برينس، الذي ألهم افتتاحية اثنتي عشرة من أشهر عارضات الأزياء، منهن نعومي كامبل وناديا أورمان وإيفا هيرزيغوفا، مرتديات معاطف شفافة وأقنعة شبكية، إلى جانب مجموعة زاخرة بالألوان الانتقائية والمرح، مستوحاة من حب المصمم لسبونج بوب، الذي شوهد في مقدمة عرضه وهو يحمل حقيبة صغيرة من لويس فويتون، مزودة بشاشة متصلة تعرض برنامجه المفضل.

​​​​​​​مجموعة مارك جاكوبس لخريف/شتاء 2012

بتصميمها الضخم، الذي صممته الفنانة رايتشل فاينشتاين، جسّد هذا القصر الورقي المكسور استكشاف مارك جاكوبس للثورة الفرنسية، من منظورٍ فريد، قبعات المنك الضخمة تلتقي بأحذية الحجاج، في مجموعاتٍ تجمع بين سحر الماضي والحاضر بشكلٍ غير متناسق.

​​​​​​​مارك جاكوبس خريف/شتاء 2018

أثبت مارك جاكوبس مرارًا وتكرارًا أنه جوهرة نيويورك الأكثر إثارة، ويتجلى شغفه في إبداعه. مستوحيًا من ثمانينيات القرن الماضي، وشغف الموضة باستعادة الماضي، قدّم المصمم مستوى من التنظيم والخصوصية يُذكرنا بالماضي، مع إبقاء أعيننا مُتجهة نحو المستقبل، برزت ألوان الأحمر والأخضر والأزرق النابضة بالحياة، إلى جانب قصات شعر مبطنة ومنظمة أكثر ثقة، لتُجسّد نهضة مستقبلية في عالم الموضة.

​​​​​​​​​​​​​​مارك جاكوبس ربيع/صيف 2023

قدّم مارك جاكوبس عرضه الأول منذ ثلاث سنوات، وعاد رسميًا إلى قاعة بارك أفينيو أرموري، ووجّه رسالة حبّ رائعة الجمال إلى فيفيان ويستوود، إحدى مصادر إلهامه الدائمة، وشغف جاكوبس بطاقتها الجريئة.

توفيت ويستوود في ديسمبر 2022 عن عمر يناهز ٨١ عامًا، وقد كرّمها المصمم بطريقته الخاصة، مُبرزًا سنوات الإلهام والشجاعة التي منحته إياها "للمطالبة بالمستحيل". عبّرت الإشارات العديدة التي ظهرت في مجموعة التريكو، أو الإشارات إلى أحجام قماش التارتان، والشعور بالشخصية، عن براعة حرفية، مُكرّمةً بطلةً قادت جاكوبس ليصبح من أبرز مواهب الموضة.