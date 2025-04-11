شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة مقيمين تعرضا لحروق من الدرجة الأولى والثانية بمستشفى القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي بمستشفى القنفذة العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة مقيمين من الجنسية الآسيوية “هندي وبنغلاديشي” تعرضا لحروق من الدرجة الأولى والثانية، وجرى التعامل مع الحالتين بصفتهما حالتي إنقاذ حياة، وذلك ضمن تكامل وترابط الخدمات بين منشآت تجمع مكة المكرمة الصحي.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن الحالة الأولى لمقيم بنغلاديشي يبلغ من العمر 23 عامًا، أحضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى القنفذة العام يوم الثلاثاء الماضي، الساعة 08:00 مساء، وهو يعاني من حرق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 40%، واستقبل بغرفة الإنعاش بالطوارئ وعمل الإجراءات اللازمة والكشوفات، ووضع على جهاز التنفس الصناعي والعمل على استقرار حالته الصحية ليتم تحويله كحالة إنقاذ حياة لمستشفى النور التخصصي الساعة 11:00 م بنفس اليوم.

وأفاد بأن الحالة الثانية لمقيم هندي يبلغ من العمر 42 عامًا أحضر بنفس اليوم والوقت وهو يعاني من حرق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 25%، وتم التعامل مع الحالة بعد استقرارها وتحويلها كإنقاذ حياة إلى مستشفى النور التخصصي.

وأكد مستشفى القنفذة العام التزامه الدائم بتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين والمقيمين.