شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقة الجوف, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط قد يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.