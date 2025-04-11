بلقطة طريفة سارة أبي كنعان تظهر برفقة زوجها وسام فارس بهذا الفلتر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري"، وهي تقوم بمكالمة فيديو مع زوجها الممثل اللبناني وسام فارس، ويقومان سوياً بإستخدام "فلتر" يغير ملامح الوجه، حيث تبدو ملامحهما كبيرة جداً، من الإبتسامة، العيون والأنف.



وعلقت أب كنعان قائلة :"مكالمات الفيديو الخاصة بنا عندما أكون في الغرفة، وهو في غرفة المعيشة".

من ناحية أخرى كان فارس قد نشر سابقاً، مقطع فيديو لطيف برفقة سارة من منزلهما، حيث حضرت له الطعام، فناداها بـ"ست بيت"، مع أنه يعلم أن هذا اللقب يستفزها، وقام بتوثيق ردة فعلها.



