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شكرا لقرائتكم خبر عن "التميمي" يناقش استدامة وتطوير قطاع الفضاء في مؤتمر دولي بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية د. محمد بن سعود التميمي اليوم، في النسخة الأربعين من مؤتمر "ندوة الفضاء" المقام في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية, ضمن جلسة استراتيجية رفيعة المستوى بعنوان "الاستدامة.. الممارسات والمسؤوليات لمستقبل الفضاء".
وشهدت حضور رؤساء وكالات الفضاء ونخبة من القادة وصناع القرار والخبراء، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات المتخصصة في قطاع الفضاء من مختلف دول العالم.
وأشار الدكتور التميمي خلال مداخلته إلى الدور الريادي للمملكة في تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، والتزامها بالتعاون الدولي لدعم جهود استدامة الفضاء، مستعرضًا المبادرات التي تتبناها وكالة الفضاء السعودية في هذا المجال, ومنها دعم الأبحاث المتخصصة وتطوير التقنيات التي تضمن استدامة العمليات الفضائية على المدى الطويل.
يذكر أن وكالة الفضاء السعودية تُعد جهة محورية في منظومة تطوير قطاع الفضاء في المملكة، وتسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم البحث العلمي وتطوير التقنيات المتقدمة؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الفضاء والتقنية والاستدامة.
وشهدت حضور رؤساء وكالات الفضاء ونخبة من القادة وصناع القرار والخبراء، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات المتخصصة في قطاع الفضاء من مختلف دول العالم.
استدامة قطاع الفضاءوركزت الجلسة على أهمية تعزيز آليات الاستدامة في قطاع الفضاء وضمان استمرارية تطويره من خلال تبني ممارسات مسؤولة تحافظ على موارد الفضاء لصالح الأجيال القادمة, وناقش التحديات الحالية التي تواجه القطاع والحلول الممكنة لتعزيز مبدأ الاستدامة في الأنشطة الفضائية.
وأشار الدكتور التميمي خلال مداخلته إلى الدور الريادي للمملكة في تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، والتزامها بالتعاون الدولي لدعم جهود استدامة الفضاء، مستعرضًا المبادرات التي تتبناها وكالة الفضاء السعودية في هذا المجال, ومنها دعم الأبحاث المتخصصة وتطوير التقنيات التي تضمن استدامة العمليات الفضائية على المدى الطويل.
قطاع الفضاء العالميوتأتي المشاركة في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها في قطاع الفضاء العالمي، والإسهام في صياغة معايير دولية تعزز من استدامة هذا المجال الحيوي بما يسهم في دعم مستقبل أبحاث واستكشاف الفضاء وفق أسس مستدامة وفعّالة.
يذكر أن وكالة الفضاء السعودية تُعد جهة محورية في منظومة تطوير قطاع الفضاء في المملكة، وتسعى إلى تعزيز الابتكار ودعم البحث العلمي وتطوير التقنيات المتقدمة؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الفضاء والتقنية والاستدامة.