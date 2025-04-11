شكرا لقرائتكم خبر عن "التميمي" يناقش استدامة وتطوير قطاع الفضاء في مؤتمر دولي بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية