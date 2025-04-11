الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت اليوم، أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 3205.53 دولارات للأوقية، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 % لتصل إلى 3226.50 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 31.28 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 % ليصل إلى 938.35 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.8 % مسجلًا 915.75 دولارًا.

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