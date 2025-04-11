بالصور- ابنة أنجلينا وبراد تفاجئ الجمهور بظهورها بشخصيّة والدتها الشّهيرة “لارا كروفت”

تكبر شيلوه جولي بيت بسرعة، وبهذه السّرعة تعيد تعريف هويّتها وبالتّالي مظهرها، ولهذا السّبب ظهرت مؤخّرًا بتسريحة شعر مضفرة مستوحاة من “لارا كروفت”، وهي بعيدة كلّ البعد عن قَصّة الشّعر الشّبابيّة الّتي اعتادت أن تظهر بها والّتي وضعتها لسنوات في المكان الذي أرادت أن تكون فيه.

شوهدت الشّابة التّي على وشك أن تكمل عامها التّاسع عشر مؤخّرًا بشخصيّة والدتها الشّهيرة أنجلينا جولي، مختلفة تمامًا عمّا اعتادت أن ترتديه عندما كانت تصرّ في طفولتها على أنّها صبيّ.

في الآونة الأخيرة، كانت ابنة براد بيت ترغب فقط في ارتداء ملابس إخوتها نفسها، لكنّها الآن قرّرت تغيير أسلوبها “الصّبيانيّ” إلى الفساتين الفضفاضة. في عام ٢٠٢١، قررت ارتداء نسخة محدثة من فستان والدتها من ديور في العرض الأوّل لفيلم “Eternal London”. في الشّهر الماضي، ارتدت أنجلينا قرطًا يحمل كلمة “Cool”، الّذي فسره محبّو أنجلينا على أنّه إشارة مباشرة إلى أسلوب موسيقى الروك البانك الّذي كانت تتبعه والدتها في التّسعينات.

وقالت أنجلينا لرويترز في الحديث عن أسلوب ابنتها، بعد سنوات من دعم ابنتها الصّغيرة عندما كانت تعتبر نفسها “واحدة من الإخوة”: “أعتقد أنّ القرارات التي تتخذها رائعة”.

أنجلينا وبراد، اللذان انفصلا بعد ثماني سنوات من المعارك القضائيّة أخيرًا في ديسمبر ٢٠٢٤، هما أيضًا والدان لمادوكس (ثلاثة وعشرين عامًا)، وباكس (عشرين عامًا)، ونوكس (ستّة عشر عامًا)، بالإضافة إلى ابنتيهما زهرة (تسعة عشر عامًا)، وفيفيان (ستّة عشر عامًا).

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وبحسب ما ذكره براد لأوبرا وينفري في طفولتها، عندما كانت شيلوه صغيرة، كانت تريد فقط أن يُنادى عليها بجون، وكانت ترفض عندما يُنادى عليها باسمها. “إنّها تريد فقط أن نناديها جون. جون أو بيتر. إنّه مثل بيتر بان”.