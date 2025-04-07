شكرا لمتابعة خبر عن الريال السعودي يسطع عالميًا: ظهور الشعار في المطارات والميادين الدولية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت الأيام الماضية ظهور شعار الريال السعودي في عدة مطارات عالمية وميادين دولية.

وهذه الخطوة تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

ولاقت المبادرة تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المغردين عن فخرهم واعتزازهم بهذا التواجد الدولي للعملة الوطنية، كما أشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس التقدم والازدهار الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

وفي 20 فبراير 2025، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اعتماد رمز رسمي جديد للريال السعودي، بهدف تعزيز هوية العملة الوطنية وتسهيل استخدامها في المعاملات المالية والتجارية محليًا ودوليًا.

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