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فرع البيئة بالمدينة المنورة يحظر صيد أسماك الناجل والطرادي لمدة شهرين

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  • فرع البيئة بالمدينة المنورة يحظر صيد أسماك الناجل والطرادي لمدة شهرين 1/2
  • فرع البيئة بالمدينة المنورة يحظر صيد أسماك الناجل والطرادي لمدة شهرين 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة عن حظر صيد أسماك الناجل والطرادي على ساحل منطقة المدينة المنورة من البحر الأحمر، وذلك حتى 31 / 5 / 2025م، إلى جانب حظر صيد الروبيان حتى نهاية شهر أغسطس القادم، وذلك للحفاظ على المخزون السمكي واستدامته.

وشدد على أهمية التقيّد بمواسم الحظر، وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وأهاب بالمستثمرين والصيادين والباعة في المنطقة إلى عدم تداول هذه الأنواع وبيعها، مؤكدًا ضرورة التعاون في هذا المجال؛ تحقيقًا للصالح العام، وتفاديًا للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.

وحدد فرع وزارة البيئة موسم حظر صيد الكائنات البحرية في مياه البحر الأحمر، إذ سيبدأ حظر صيد أسماك الباغة من 1 يوليو حتى 15 أكتوبر، إضافة إلى حظر صيد جراد البحر “الإستاكوزا” من 14 أكتوبر حتى 14 يوليو من العام الجاري.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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