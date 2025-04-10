انت الان تتابع خبر العراق يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "كان في استقبال الوزير كل من وكيل وزارة الخارجية التركية برهان الدين دوران، ومحافظ أنطاليا، وعدد من المسؤولين".

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية وفق البيان "في جلسات المنتدى، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار: التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم، حيث سيناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وسبل تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول".

وتابع البيان "من المؤمل أن يعقد فؤاد حسين، على هامش المنتدى، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".