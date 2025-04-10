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العراق يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

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العراق يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "كان في استقبال الوزير كل من وكيل وزارة الخارجية التركية برهان الدين دوران، ومحافظ أنطاليا، وعدد من المسؤولين".

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية وفق البيان "في جلسات المنتدى، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار: التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم، حيث سيناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وسبل تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول".

وتابع البيان "من المؤمل أن يعقد فؤاد حسين، على هامش المنتدى، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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