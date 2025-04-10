الخارجية الأميركية: طرد إيران للمفتشين سيكون تصعيدا وخطأ في الحسابات

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، بأن "طرد إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون تصعيدا وخطأ في الحسابات".
وأوضحت بروس أن "التهديد بمثل هذا العمل لا ينسجم بالطبع مع تأكيدات إيران بشأن برنامجها النووي السلمي"، مضيفة أن "طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران سيشكل تصعيدا وخطأ في الحسابات من جانب إيران".
ويرتقب أن تجرى السبت في سلطنة عمان مفاوضات بين واشنطن وطهران، محورها الأساسي الملف النووي الإيراني.
وفي حين أعلن ترامب عن محادثات مباشرة مع إيران تؤكد طهران أنها ستكون غير مباشرة.
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