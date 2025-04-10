انت الان تتابع خبر سلاح الفصائل والاقليم السني والانتخابات والمرجعية وسلم الرواتب.. ملفات على طاولة "عشرين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشلخ في حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "نفس الطائفية موجود حالياً عند بعض الساسة"، مبينا انه "22 سنة ونحن نعاني الفشل المتراكم، والديمقراطية بعد 2003 تحسب للنظام الحالي".واعتبر الشلخ، حكومة السوداني "الاسعاف الاخير للنظام السياسي"، مؤكداً ان "العراق بحاجة شبه رئاسي".

واضاف، ان "تظاهرات تشرين واجهت الموت والنار"، مستبعداً "تعديل سلم رواتب الموظفين".

وتابع، ان "الفصائل المسلحة جزء من الحشد الشعبي، وتستلم رواتب من الهيئة، لكنها لا تعتبر جزءاً من الدولة"، مردفاً ان "وجود السيد السيستاني منح الامان للمواطن العراقي".