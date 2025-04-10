انت الان تتابع خبر سلاح الفصائل والاقليم السني والانتخابات والمرجعية وسلم الرواتب.. ملفات على طاولة "عشرين" والان مع التفاصيل
واعتبر الشلخ، حكومة السوداني "الاسعاف الاخير للنظام السياسي"، مؤكداً ان "العراق بحاجة شبه رئاسي".
واضاف، ان "تظاهرات تشرين واجهت الموت والنار"، مستبعداً "تعديل سلم رواتب الموظفين".
وتابع، ان "الفصائل المسلحة جزء من الحشد الشعبي، وتستلم رواتب من الهيئة، لكنها لا تعتبر جزءاً من الدولة"، مردفاً ان "وجود السيد السيستاني منح الامان للمواطن العراقي".
ولفت الى ان "في حال انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات الى اقل من 50% يجب ان يعتبر الاقتراع باطلا"، منوهاً انه "بعد عام 2003 اصبح المواطن العراقي مثقف سياسياً".
وشدد على "ضرورة عدم الافراط بالعملية السياسية الحالية بالرغم من مشاكلها"، مشيراً الى ان "العراق يفقتد الى منظومة الدفاع الجوي".
واكد ان "سلاح المقاومة ضمان لأمان العراق، وطهران ابلغت واشنطن بالنص ان ملف الفصائل ليس من شأننا".
واوضح، ان "من طرح فكرة الاقليم السني اصوات نشاز، والشيعة حريصين جداً على وحدة العراق".