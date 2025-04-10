شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن تفاصيل فستان الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله آل سعود.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تزينت الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز بفستان أنيق خلال حفل زواجها من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

وتولت دار الأزياء العالمية الشهيرة “فيرزاتشي” Versace تصميم فستان الأميرة حصة بنت فيصل، وزينت الفستان بلمسات جمعت بين الفخامة والأناقة.

وتميز فستان سمو الأميرة حصة بقصة حورية البحر أو ما يطلق عليها Mermaid Style التي تبرز جمال القوام بأناقة.

وتم استخدام قماش مخرم بشكل حرفي في تصميم الفستان، وجاء ذيل الفستان بتصميمين، الأول طويل وعريض يضفي فخامة ملكية، بينما الثاني أقصر يضيف لمسة عملية وأنيقة.

وكانت سمو الأميرة حصة بنت فيصل قد تزينت أيضا بطقم ألماس اشتمل على فصًا مركزيًا يزيد وزنه عن 17 قيراطًا، وتم تصنيعه وفقًا لأعلى مواصفات الجودة في عالم الألماس.

كما ضم الطقم حلقًا بمقاسات ضخمة وخاتمًا فاخرًا، جميعهم من أنقى وأعلى جودات الألماس الموجودة في السوق.

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