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المسند يكشف عن أفضل وقت لمراقبة السماء والتعرف على النجوم

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المسند يكشف عن أفضل وقت لمراقبة السماء والتعرف على النجوم

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الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، عن أفضل وقت لمراقبة السماء والتعرف على النجوم.

وقال المسند عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “أفضل وقت لمراقبة السماء والتعرف على النجوم هو بعد غروب الشمس بنحو ثلاث ساعات، عندما تكون السماء مظلمة تمامًا وأتمها منتصف الليل”.

وأضاف: ” في الليالي التي لا يكون فيها قمر (حول وقت المحاق)، من اليوم 26 إلى 4 هجري تقريبًا، يكون القمر غائبًا أو هلالًا ضعيفًا في أول الليل، مما يجعل السماء مظلمة لأن ضوء القمر يضعف رؤية النجوم”.

وتابع أستاذ المناخ: “3- خارج المدن، بعيدًا عن التلوث الضوئي ، 4- في الشتاء والربيع تكون السماء أكثر صفاءً، مما يعطي رؤية أوضح.”

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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