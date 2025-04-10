شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف عن أفضل وقت لمراقبة السماء والتعرف على النجوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، عن أفضل وقت لمراقبة السماء والتعرف على النجوم.

وقال المسند عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “أفضل وقت لمراقبة السماء والتعرف على النجوم هو بعد غروب الشمس بنحو ثلاث ساعات، عندما تكون السماء مظلمة تمامًا وأتمها منتصف الليل”.

وأضاف: ” في الليالي التي لا يكون فيها قمر (حول وقت المحاق)، من اليوم 26 إلى 4 هجري تقريبًا، يكون القمر غائبًا أو هلالًا ضعيفًا في أول الليل، مما يجعل السماء مظلمة لأن ضوء القمر يضعف رؤية النجوم”.

وتابع أستاذ المناخ: “3- خارج المدن، بعيدًا عن التلوث الضوئي ، 4- في الشتاء والربيع تكون السماء أكثر صفاءً، مما يعطي رؤية أوضح.”