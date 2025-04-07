شكرا لمتابعة خبر عن القاضي: الآن الوقت المناسب للاستثمار في الرياضة بنسبة 100%.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت أعمال منتدى الاستثمار الرياضي في العاصمة الرياض، وسط حضور رفيع من القادة وصنّاع القرار والمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الرياضي بوصفه أحد روافد الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وقال نائب وزير الرياضة بدر القاضي، خلال كلمته الافتتاحية: “الآن.. الوقت المناسب للاستثمار في الرياضة بنسبة 100% لما تشهد المملكة من استضافة لأحداث رياضية جاذبة للعالم”.

وأشاد باهتمام القيادة بالقطاع الرياضي، مؤكداً أن ذلك يأتي تحت إشراف مباشر من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مضيفًا: «الرياضة والاستثمار وجهان لصناعة واحدة».

وأكد أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لجمع القادة والمستثمرين وصنّاع القرار في مكان واحد، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالاستثمار الرياضي وتوفير الفرص، معبراً عن تطلعه لتحقيق الأهداف المرجوّة.