شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الأهلى بمدينة نصر يستضيف ودية منتخب السيدات والأردن غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية مباراة ودية أمام نظيره الأردنى فى السابعة مساء غد الجمعة ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر ، فى إطار استعدادات منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2026.

واتفق اتحاد الكرة المصرى مع نظيره الأردنى على إقامة مباراتين بين منتخبى مصر والأردن للسيدات، حيث تقام المباراة الأولى غدا الجمعة على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر في تمام الساعة 7 مساء، بينما تقام المباراة الثانية الثلاثاء المقبل بالدفاع الجوى.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان قائمة المنتخب للمباراتين كالتالى: نورا خالد ورودينا عبد الرسول ونهى طارق و نادين غازى وثريا أشرف وحبيبة عصام وفرح سمير علي ومنة عزت، ومنار السيد وندى عماد ومروة توفيق و كنزى مجدي وعزة مجدى ويارا صبرى وحبيبة عماد وأميرة محمد ونور عبد الواحد ومهيرة على وياسمين عبد العزيز وعهد طارق نادية رمضان ليلي شريف نادية صوان ليلى إدريس.