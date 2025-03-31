أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، أنّه "لم يعد جائزًا في زمن قيام مشروع الدّولة، الاستمرار في الاعتداء على النّاس الآمنين في بيوتهم وإطلاق النّار "عالطّالع وعالنّازل"، كما حصل اليوم في الغابات في جبيل، من قبل مطلوبين وفارّين من العدالة".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "ما يجري نضعه برسم رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ووزير الدّاخليّة والأجهزة الأمنيّة والعسكريّة المعنيّة، للتّحرّك سريعًا واتخاذ ما يلزم"، مشدّدًا على أنّ "ما يجري يضرب هيبة الدّولة، وآن الأوان لوقف هذه الاعتداءات وإعادة الاعتبار للقانون، علمًا أنّ المرتكبين معروفون بالأسماء".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: لم يعد جائزًا إطلاق مطلوبين النار "عالطالع وعالنازل" كما حصل اليوم في الغابات- جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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