استمرار تصوير فيلم The Seven Dogs.. وأنباء إلغائه دعابة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 04:23 مساءً - حسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الجدل المُثار حول فيلم The Seven Dogs، بعد إعلان إيقاف إنتاج ‏الفيلم الذي يجري تصويره بالكامل في استديوهات الحصن Big Time، وذلك بسبب حادث قوي نتجت عنه إصابة الفنان أحمد عز والمخرج واثنين من أفراد ‏الطاقم الفني خلال مراحل التصوير الأخيرة. ‏

صور جديدة لتارا عماد من كواليس The Seven Dogs

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ استمرار تصوير فيلم The Seven Dogs من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ حيث نشر صورتين جديدتين للفنانة تارا عماد من كواليس الفيلم معلقاً: "من كواليس فيلم الـ 7"؛ ليتم التأكيد أن خبر إلغاء انتاج الفيلم بسبب إصابة أحمد عز والمخرج واثنين من أفراد ‏الطاقم الفني ما هو إلا دعابة .



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وكان آل الشيخ قد نشر يوم الثلاثاء الماضي صوراً من كواليس الانفجار الذي أصاب أحمد عز بأحد مشاهد الأكشن، عبر صفحته بموقع فيس بوك وكتب: "صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمد الله على سلامة النجم أحمد عز، سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزيادة 25٪؜ نظراً للمجهود الكبير في شهور الماضية، وسيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة".

أضخم ميزانية في السينما العربية

فيلم ‏The Seven Dogs من أبرز الأعمال السينمائية الجديدة التي من المنتظر طرحها قريباً؛ حيث يعد الأضخم ميزانية في ‏تاريخ السينما العربية؛ حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار، وكان قد أشار المستشار تركي آل الشيخ بأن الفيلم سيكون به إمكانيات ‏وتقنيات تستخدم لأول مرة في عالمنا العربي، وأنه سيكون نقلة في الإنتاج في المنطقة.‏

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فيلم ‏The Seven Dogs يأتي من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبير من الفنانين ‏المصريين والعرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق ‏Big Time وسيناريو ‏وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما"bad boys 3"‏

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