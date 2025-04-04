محمد نجاتي يكشف لـ الخليج 365 أهم ما ميّز شخصية بحر في حكيم باشا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 04:23 مساءً - أعرب الفنان محمد نجاتي عن سعادته بنجاح مسلسل "حكيم باشا" الذي شارك في بطولته إلى جانب الفنان مصطفى شعبان وتم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، لافتاً أن العمل لاقى قبولاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور مع أحداثه طوال عرضه في شهر رمضان، كما تلقى ردود أفعال إيجابية عن دور بحر الذي جسده خلال الأحداث.

محمد نجاتي: بحر في حكيم باشا لم يولد شرير

وكشف محمد نجاتي لـ "الخليج 365" أنه رغم ظهور معظم الشخصيات الرئيسية في مسلسل "حكيم باشا" بأدوار شرير، إلا أن شخصية بحر تمتعت بميزة مختلفة ألا وهى أنها لم تكن شريرة في المطلق فهو لم يولد هكذا وانما تورط بأن يكون شريرا وتحديداً عندما وجد ميراثه من والده يضيع أمام عينيه، ولكنه في الأساس كان شاب يعيش في القاهرة ويستمتع بحياته من طيش وسهر، بعيداً عن الصعيد وتجارة العائلة".

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وأشار محمد نجاتي أن شخصية بحر لا تشبهه إطلاقاً في أي من صفاتها وذلك ما يبحث عنه دائماً في أدواره قائلاً:"لا أوافق على تقديم شخصيات قريبة من شخصيتي الحقيقية، وانما أبحث دائماً عن الشخصية البعيدة عني تماماً، وبالنسبة لبحر في حكيم باشا، أحببته جداً بعدما وجدته هادي ومتقلب المزاج ورومانسي في نفس الوقت، وظهرت رومانسية في علاقته بزوجته وحبه الشديد لها وأنها نقطة ضعفه".

محمد نجاتي يتعاون مع مصطفى شعبان لثالث مرة

وسجل محمد نجاتي تعاونه الثالث مع مصطفى شعبان في "حكيم باشا" الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 ، وذلك بعدما قدما سوياً "مزاج الخير" عام 2013 بمشاركة درة، علا غانم، عبير صبري، مي سليم، سميحة أيوب منة فضالي وعدد آخر من الفنانين، و"بابا المجال" عام 2023 بمشاركة رياض الخولي وجومانا مراد ونسرين أمين وباسم سمرة وسوسن بدر.

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تدور أحداث مسلسل "حكيم باشا" في اطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة خاصة مع ظهور ابن لحكيم فى الوقت الذى يوصي عمه بادارة حكيم للأملاك بالكامل وعدم اعطاء ابنائه ميراثهم، ليشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فهيم، يارا قاسم، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، سلوى عثمان، فتوح أحمد، سارة نور، هايدى رفعت، أحمد صادق، عايدة فهمي، ماجدة منير، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

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