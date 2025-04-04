الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الثاني عند الساعة 06:07 والجزر الأول عند الساعة 13:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:28 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.