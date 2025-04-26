شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية تنتظر كريم فؤاد فى الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يخضع كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى لقياسات بدنية للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

يبدأ كريم فؤاد الانتظام في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، بدءا من شهر مايو المقبل، حال إثبات القياسات البدنية جاهزيته لهذه المرحلة.

ويؤدي كريم فؤاد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، على أن يتحدد موعد انتظامه في التدريبات وفقا للقياسات البدنية والاختبارات الطبية التي سيخضع لها اللاعب.

شارك كريم فؤاد في 85 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 اهداف وحصد مع المارد الأحمر بطولة الدوري مرة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى مرتين ودوري ابطال افريقيا مرتين ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

فى سياق أخر، يستعد الاهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.



وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.