شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع زملكاوى يؤازر الأهلي فى المدرجات أمام صن داونز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدرجات استاد القاهرة الدولى لحظة استثنائية خلال مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي فى دوري أبطال أفريقيا، حيث لفت الأنظار مشجع يرتدي قميص نادي الزمالك وهو يهتف بحماس للأهلي، في مشهد يعكس أسمى معانى الروح الرياضية.

المشجع أحمد شلبي، الذي عرف عن نفسه لاحقًا بأنه من عشاق الزمالك منذ الطفولة، أوضح أن حضوره لدعم الأهلي لم يكن بدافع حب النادي الأحمر، بل بدافع حبه لمصر، قائلاً: "لما الأهلي بيلعب فى أفريقيا، فهو بيمثل مصر، وساعتها لازم كلنا نكون وراه".

وتفاعل الحضور بشكل إيجابي مع المشهد، حيث التقط بعض الجماهير صورًا تذكارية مع المشجع، بينما عبّر عدد من الحضور عن احترامهم لموقفه، مؤكدين أن المنافسة المحلية لا يجب أن تعيق الوحدة الوطنية في المحافل القارية.

ويأتي هذا الموقف في وقت تحتاج فيه الكرة المصرية إلى التكاتف بين جماهير الأندية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الفرق المصرية على الساحة الأفريقية.



مشجع زملكاوى فى مدرجات الأهلى (1)