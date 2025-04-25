شاهد.. بأزياء مثيرة للجدل وعلى طريقة الفنان محمد رمضان.. طه سليمان يطلق الفيديو كليب المنتظر “سوداني كياني”

أطلق الفنان السوداني, المعروف طه سليمان, الفيديو كليب الضجة “سوداني كياني”, والذي كان طرح “البرومو” الخاص به قبل عدة أيام عبر قنواته على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ السلطان, جمهوره بظهوره بأزياء مثيرة للجدل في الكليب الذي شاركه فيه بعض المطربين المعروفين. ووفقاً لتعليقات الجمهور, فقد سخر الكثير من المعلقين من الأزياء التي ظهر بها الفنان طه سليمان, في عمله الجديد, واتهمه البعض بمحاولة تقليد الفنان المصري محمد رمضان. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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