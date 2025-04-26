شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا": رؤية 2030 تؤسس لمستقبل تنافسي عالمي للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام