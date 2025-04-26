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شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا": رؤية 2030 تؤسس لمستقبل تنافسي عالمي للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على ما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 للعام 2024 من أرقام تعكس تحقيق العديد من المستهدفات التي تحققت.
وأكّد أن المؤشرات والأرقام التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 تجاوزت العديد من المستهدفات المرحلية لها، وهو ما يعكس حجم الجهود التي بُذلت في سبيل تحقيق هذا التحول الوطني، وذلك بفضل الله تعالى ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله- مبينًا أن الرؤية شكّلت انطلاقة تاريخية نحو بناء وطن مزدهر قادر على التنافس العالمي.
ونوّه بما تضمّنه التقرير من تميّز عالمي للمملكة في الذكاء الاصطناعي, وتُعد "سدايا" أول جهة عالميًا تحصل على اعتماد منظمة الأيزو العالمية "ISO 42001:2023" في الذكاء الاصطناعي، وتعد المملكة الثالثة عالميًا حسب مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والـ11 عالميًا حسب المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي، والـ14 عالميًا حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وقفزت 17 مركزًا من بين 83 دولة، وأضحت الأكثر تحقيقًا للميداليات ب 22 ميدالية من بين 129 دولة من مختلف أنحاء العالم في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب (WAICY).
ونوّه بما جاء في التقرير من مساهمة المنصات الحكومية الشاملة والمفتوحة والسحابة الحكومية في تقدم المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، وبالدور الذي أدته المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في تعزيز مكانة المملكة ضمن مؤشر العطاء العالمي، مشيرًا إلى أن إنشاء "سدايا" أسهم في تطوير الإطار التشريعي للقطاع التقني، بما دعم مسيرة الابتكار وحوكمة البيانات والتقنيات الحديثة.
وأشار إلى إبراز التقرير لإدراج نموذج "علّام" ضمن منصة Watssonx في شركة IBM بوصفه أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية دعمًا لحضور المحتوى العربي في المنظمات الدولية، ضمن إسهامات المملكة في إثراء بوابة المصطلحات الرسمية للأمم المتحدة باللغة العربية.
وشدد معالي الدكتور عبدالله الغامدي في ختام تصريحه على أن "سدايا" تواصل مسيرتها في ترسيخ مكانة المملكة دولة رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وإطلاق المنصات الوطنية، وبناء منظومة متكاملة تدعم اتخاذ القرار، وتُسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق الأثر التنموي المستدام، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكّد أن المؤشرات والأرقام التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 تجاوزت العديد من المستهدفات المرحلية لها، وهو ما يعكس حجم الجهود التي بُذلت في سبيل تحقيق هذا التحول الوطني، وذلك بفضل الله تعالى ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله- مبينًا أن الرؤية شكّلت انطلاقة تاريخية نحو بناء وطن مزدهر قادر على التنافس العالمي.
رؤية المملكة 2030ونوه بالنقلة النوعية التي شهدها القطاع الرقمي في المملكة الذي بينته أرقام ومؤشرات عززت الرؤية، مفيدًا أن هذه النقلة جاءت نتيجة للاستثمار في القدرات التقنية، وتوفير البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وإطلاق المبادرات والمشاريع الطموحة التي تعزز دورها، مشيرًا إلى أن "سدايا" كان لها دور محوري أسهم في تحقيق هذا التحول، من خلال تطوير السياسات، وبناء الكفاءات، وتمكين الجهات من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية.
ونوّه بما تضمّنه التقرير من تميّز عالمي للمملكة في الذكاء الاصطناعي, وتُعد "سدايا" أول جهة عالميًا تحصل على اعتماد منظمة الأيزو العالمية "ISO 42001:2023" في الذكاء الاصطناعي، وتعد المملكة الثالثة عالميًا حسب مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والـ11 عالميًا حسب المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي، والـ14 عالميًا حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وقفزت 17 مركزًا من بين 83 دولة، وأضحت الأكثر تحقيقًا للميداليات ب 22 ميدالية من بين 129 دولة من مختلف أنحاء العالم في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب (WAICY).
التحول الرقمي الوطنيوعرّج على ما ورد في التقرير من إنجازات وأرقام تحققت باسم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بفضل جهود التحول الرقمي الوطني، ومنها ما تقوم به "سدايا" التي تعمل على تسريع النمو في جانب البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتمكين تقديم الخدمات الحكومية عبر منصات إلكترونية مثل التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، "ونفاذ", وإعداد الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي رسمت ملامح طموح لمستقبل المملكة بصفتها مركزًا إقليميًّا للذكاء الاصطناعي.
ونوّه بما جاء في التقرير من مساهمة المنصات الحكومية الشاملة والمفتوحة والسحابة الحكومية في تقدم المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، وبالدور الذي أدته المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في تعزيز مكانة المملكة ضمن مؤشر العطاء العالمي، مشيرًا إلى أن إنشاء "سدايا" أسهم في تطوير الإطار التشريعي للقطاع التقني، بما دعم مسيرة الابتكار وحوكمة البيانات والتقنيات الحديثة.
مؤشرات الأمن السيبرانيوأشاد بتصدر المملكة المرتبة الأولى عالميًا في المؤشر الفرعي للبيانات الحكومية المفتوحة حسب التقرير، والتقدم المحرز في مؤشرات الأمن السيبراني، بفضل دعم القيادة الرشيدة- أيدها الله- المستمر لبناء منظومة رقمية متطورة أسهمت في تطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بما مكّن من الوصول الآمن إلى الخدمات الرقمية، مع حماية البيانات وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.
وأشار إلى إبراز التقرير لإدراج نموذج "علّام" ضمن منصة Watssonx في شركة IBM بوصفه أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية دعمًا لحضور المحتوى العربي في المنظمات الدولية، ضمن إسهامات المملكة في إثراء بوابة المصطلحات الرسمية للأمم المتحدة باللغة العربية.
مكانة المملكةواستعرض أبرز أحداث عام 2024 التي سلط فيها التقرير الضوء على إطلاق مبادرة "الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع" تحت مظلة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، وانطلاق أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية بمشاركة 40 دولة، إضافة إلى استضافة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بمشاركة أكثر من 456 متحدثًا وشخصيات دولية من 100 دولة، ما يعكس مكانة المملكة المتنامية بصفتها مركزًا عالميًّا للابتكار في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.
وشدد معالي الدكتور عبدالله الغامدي في ختام تصريحه على أن "سدايا" تواصل مسيرتها في ترسيخ مكانة المملكة دولة رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وإطلاق المنصات الوطنية، وبناء منظومة متكاملة تدعم اتخاذ القرار، وتُسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق الأثر التنموي المستدام، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.