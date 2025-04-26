حسين بحث مع نظيره الأميركي بالأوضاع في سوريا: لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق

أعلنت وزارة الخارجيّة العراقيّة أنّ "وزير الخارجيّة ​فؤاد حسين​ التقى نظيره الأميركي ​ماركو روبيو​، في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن، وذلك في إطار الزّيارة الرّسميّة الّتي بدأها حسين إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة في 24 نيسان الحالي".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبَين بحثا في سبل تفعيل التّعاون، لا سيّما في المجالات السّياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة، وشدّد حسين على أهميّة تعزيز التّعاون الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة التّنظيمات الإرهابيّة، مشيدًا بدور الولايات المتّحدة وقيادتها للتّحالف الدولي في محاربة الإرهاب"، مشيرةً إلى أنّ "من جانبه، أكّد روبيو التزام بلاده بدعم استقرار العراق، مشيدًا بالجهود المشتركة المبذولة في مكافحة تنظيم داعش".

وفي الشّأن الاقتصادي، أكّد حسين أنّ "العراق بدأ باستيراد الكهرباء من الدول الأخرى، ويبحث مع دول أخرى استيراد الغاز"، داعيًا الشّركات الأميركيّة إلى "زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجيّة". وركّز على أهميّة "إعادة النّظر في التّحذيرات الأمنيّة المتعلّقة بالسّفر إلى العراق، إذ تؤثّر هذه التّحذيرات بصورة سلبيّة على مجيء الشّركات الأميركيّة".

وذكرت الوزارة أنّ "اللّقاء تناول كذلك تطوّرات الأوضاع في المنطقة، وخاصّةً في ​سوريا​، حيث شدّد حسين على أهميّة إطلاق عمليّة سياسيّة شاملة تراعي حقوق جميع المكوّنات السّوريّة، وتُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، مشيرًا إلى أنّ "استقرار سوريا ينعكس إيجابًا على الأمن في العراق".