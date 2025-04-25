شاهد بالصورة.. حسناء الشاشة السودانية نورهان نجيب تكمل مراسم عقد قرانها بالقاهرة

أكملت المذيعة السودانية الحسناء نورهان نجيب, عقد قرانها بمقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور زميلاتها بالوسط الفني والإعلامي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وصديقات مذيعة قناة النيل الأزرق, صورة حديثة لها بعد ساعات من عقد القران. وأقامت حسناء الشاشة السودانية, حفل مصغر حضره عدد من زملائها وزميلاتها اللاتي احتفلن بها بتداول صورها ومقاطع فيديو من إحتفاليتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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