شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. استمرار الأمطار الرعدية والرياح على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة، على أجزاء من 7 مناطق.

وأفاد الأرصاد في بيان، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. حالة البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءَ جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-28 كم/ساعة

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج .