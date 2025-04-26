شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام النصر الليبي فى دور الثمانية ببطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره النصر الليبي في إطار دور الثمانية ببطولة أفريقيا للأندية المقامة بليبيا .

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي الفوز علي نظيره جي اس يو الكيني بنتيجة 3-0 في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول أول أمس.

نجح فريق القلعة الحمراء في الفوز علي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته قبل الفوز علي الحرس الجمهوري الكونغولي 3-0 و الفوز علي نيمو ستارز الأوغندي قبل الفوز علي كاستل الجزائري 3-1 .

و أوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، نيمو ستارز الأوغندي و جي اس يو الكيني و الفتح المغربي و كاستل الجزائري و الحرس الجمهوري الكونغولي.

تضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من ، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة و عبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا و أحمد عزب و عبد الرحمن الحسيني و أحمد عسران و خالد عادل و عبد الرحمن سعودي و حمادة عثمان .

و يسعي فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي إلي حصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري و كأس مصر و السوبر المحلي .

بينما كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك مؤخرا ، عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر إبريل الجاري بليبيا.

تأتي رغبة الزمالك فى عدم المشاركة ببطولة أفريقيا للطائرة للرجال فى ظل خسارة بطولة الدوري والسوبر وكأس مصر هذا الموسم من أجل تصحيح الأوضاع أولا.