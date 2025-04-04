شكرا لمتابعة خبر عن أصحاب السمو الملكي يطربون على محبة الأمير خالد الفيصل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر أصحاب السمو الملكي الأمراء وهم في حالة من النشوة، حيث كانوا يطربون بأنغام الأمير الشاعر خالد الفيصل.

وجاء أصحاب السمو وهم يؤدون العارضة، ممسكين بالسيوف، والخيل ومضة في حياة الرجاجيل، وذلك في ليلة دايم السيف.

وتُقام هذه الأمسية الفنية تكريمًا لمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل، ويشارك فيها نخبة من نجوم الغناء العربي، من بينهم محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، طلال سلامة، نواف جبرتي، آمال ماهر، وعبادي الجوهر، بمصاحبة فرقة موسيقية ضخمة بقيادة المايسترو وليد فايد، تضم 60 عازفًا.

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