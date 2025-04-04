الخليج اليوم .. مبعوث بوتين: السعودية وويتكوف ساهما في المحادثات الأميركية الروسية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي، الجمعة، لشبكة "سي إن إن" CNN إنّ المملكة العربية السعودية والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ساهما بشكل كبير في المحادثات الأميركية - الروسية الأخيرة.

وأشار إلى أنّه لا تزال هناك خلافات كثيرة بين البلدين فيما يخص الحرب الأوكرانية، لكنه شدد على أن الحلّ الدبلوماسي ممكن، موضحاً أن هناك تحرّكات ديناميكية إيجابية في العلاقات الروسية - الأميركية، مؤكدا وجود تقدم في إجراءات بناء الثّقة.

واعتبر مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين أنّ المطلوب لإنهاء الحرب الأوكرانية هو حلّ طويل الأمد يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الروسية.

كما اعتبر دميترييف أن الحوار بين موسكو وواشنطن "أساسي للعالم أجمع" لكنه شدد على أن إحياءه ليس بالأمر اليسير.

واتهم دميترييف قوى عديدة بمحاولة الحفاظ على التوتر بين واشنطن وموسكو، مضيفا أن هذه القوى تعمل عمدا على تشويه موقف روسيا، وتحاول تعطيل أي خطوات نحو الحوار.

وكان دميترييف قد التقى مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس في واشنطن، في أول زيارة يجريها مسؤول روسي رفيع لواشنطن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

ويخضع دميترييف شخصيا لعقوبات أميركية منذ 2022 واستدعى الأمر تعليقها مؤقتا لمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.