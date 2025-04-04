الخليج اليوم .. 6 مقاتلات جوية شاركت بها السعودية في تمرين العلم الأخضر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما تشارك القوات الجوية السعودية في تمرين العلم الأخضر الذي انطلق في قاعدة نلس الجوية في أميركا، أفاد مراسل العربية بأن المقاتلات السعودية أجرت مناوراتها مع قاذفة القنابل الاستراتيجية B -52 الأميركية، في إطار محاكاة التهديدات الواقعية في المعارك القتالية بواقع مساحة تصل إلى 13 ألف كيلومتر مربع.

كما ذكر مراسل العربية بأن القوات الجوية السعودية تشارك في تمرين العلم الأخضر 2025 بعدد 6 مقاتلات جوية من نوع تايفون من أجل رفع مستوى جاهزيتها القتالية، وتعزيز التكامل العملياتي بين قوات الدول المشاركة وهي: أميركا، والإمارات، وتركيا.

وأكد مراسل العربية أن التمرين يشهد رحلات منوعة تضم عمليات جوية مضادة دفاعية، وهجومية، فضلاً عن عمليات الإسناد الجوي القريب، والبحث والإنقاذ القتالي، بجانب عمليات الحرب الإلكترونية، واستخدام الذخائر الحية.

إلى ذلك، كانت قد انطلقت في قاعدة نلس الجوية في أميركا مناورات تمرين "العلم الأخضر" 2025، بمشاركة القوات الجوية السعودية، وقوات جوية مشاركة أخرى، ويشهد التمرين تنفيذ المهام الجوية وتنسيق الجهود لتحقيق المواءمة العملياتية لتنفيذ عمليات مشتركة.