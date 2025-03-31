قوى الأمن: توقيف مواطن لسرقته محتويات منازل في العديسة مستغلًا غياب أصحابها عنها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد كبير من محتويات المنازل (أدوات كهربائيّة، أثاث منازل، خِيَم ودفاعات ونوافذ حديديّة، ألومينيوم، وكابلات كهربائيّة…) من بلدة ​العديسة​ الحدوديّة، مستغلًّا غياب أصحابها عنها؛ جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-03-19، ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد مكان وجوده، وتوقيفه بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة أحد المنازل في البلدة ذاتها على متن آليّة بيك أب نوع "تويوتا"؛ وتبيّن أنّه يُدعى: "م. ع." (من مواليد عام 1998، لبناني)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".