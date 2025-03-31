أموريم يتحدث عن "طاقة مختلفة" في يونايتد بعد تحسن النتائج

الرياص - اسماء السيد - لندن : تحدث المدرب البرتغالي روبن أموريم عن "طاقة مختلفة" في فريقه مانشستر يونايتد لكن مع الاعتراف بأن الثقة هشة، وذلك عشية عودة "الشياطين الحمر" إلى أرض الملعب بعد نافذة المباريات الدولية لمواجهة مفاجأة الموسم نوتنغهام فوريست الثلاثاء في المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدخل يونايتد مواجهته الشاقة على أرض ثالث الترتيب وهو يقبع في المركز الثالث عشر، على بعد 12 نقطة من المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع بقاء تسع مراحل على نهاية الموسم.

لكن معنويات الفريق تحسنت ومعها النتائج بعد سبع مباريات متتالية من دون هزيمة في كافة المسابقات، لكن السلسلة تضمن تعادله مع فولهام 1 1 في الدور الخامس لمسابقة الكأس المحلية التي ودعها نتيجة خسارته في النهاية بركلات الترجيح.

ولدى سؤاله الثلاثاء عما إذا كان فريقه سيواصل المسيرة التي بدأها قبل نافذة المباريات الدولية، أجاب أموريم "أنا واثق حقا. أشعر أن اللاعبين أصبحوا أكثر ثقة، والطاقة مختلفة"، مستطردا "لكني أعلم أيضا أن هذا الأمر قد يتغير مع النتائج. بالتالي، تركزينا منصب على الحفاظ على طاقتنا. عملنا على بعض الجوانب التي نحتاج إلى تحسينها كثيرا".

وتابع "حتى مع الفوز بالمباريات، يُمكننا الاعتراف بأن أمامنا الكثير لتحسينه. لكننا نعيش لحظة مختلفة، (بتنا) أكثر ثقة وجاهزية للشهرين الأخيرين من الموسم".

يخوض يونايتد سبع مباريات في نيسان/أبريل، بينها ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد ليون الفرنسي (10 الشهر ذهابا و17 إيابا)، ومباراتان صعبتان في الدوري الممتاز ضد الجار مانشستر سيتي حامل اللقب ونيوكاسل.

وبإمكان أموريم الاعتماد مجددا على المدافعين هاري ماغواير والفرنسي ليني يورو بعدما باتا جاهزين للعودة إلى الفريق، كما أن إصابة الشاب أيدن هيفن ليست بالسوء الذي كان متوقعا وفق ما أفاد المدرب البرتغالي، مضيفا "من المهم حقا أن يكون جميع اللاعبين جاهزين للقتال، أن نتمكن من إجراء التناوب (على اللعب) خلال المباريات. اختلاف شخصيات اللاعبين يمنحنا فرصا مختلفة للفوز بالمباريات".

وتابع "لكني أعتقد أنها لحظة جيدة جدا في موسمنا. أعلم أننا سنخوض على أقله ثلاث مباريات صعبة جدا في الدوري الممتاز. لكنني أعتقد أن الفريق مستعد لخوضها".

وكان أموريم حذرا عندما سُئل عن المستوى الجيد الذي يقدمه ماركوس راشفورد بعد إعارته إلى أستون فيلا نتيجة فقدان مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق "الشياطين الحمر"، قائلا "أركز على فريقي ولاعبيّ. راشفورد ليس لاعبا في فريقي حاليا. لكن كل لاعب معار يُقدم أداء جيدا يُعد خبرا سارا لنادينا. لذلك نحن سعداء بذلك".