شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام بشان اغتيال الشيخ الباني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الذكرى الثانية لجريمة اغتيال وتصفية الشيخ عبدالله الباني، والتي وقعت صبيحة عيد الفطر المبارك قبل عامين، ينطلق اليوم العاشرة مساء مظاهرة إلكترونية واسعة تحت وسم #عامان_على_اغتيال_الباني، بمشاركة حقوقيين وإعلاميين ونشطاء، للمطالبة بتحقيق العدالة وإنصاف أسرة الشهيد.

وتهدف الحملة إلى الضغط الشعبي والإعلامي لإلغاء قرار محكمة الاستئناف محافظة شبوة القاضي بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، والتأكيد على ضرورة عودة القضية إلى المحكمة المدنية باعتبارها الجهة المختصة بمحاكمة المتورطين من مدنيين وعسكريين دون استثناء، لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

وتدعو الحملة جميع المواطنين والمهتمين بقضايا العدالة وحقوق الإنسان إلى التفاعل والمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #عامان_على_اغتيال_الباني، للمطالبة بـ:

1. عودة القضية إلى المحكمة المدنية كونها الجهة المعنية بمحاكمة جميع المتهمين.

2. محاسبة جميع المتورطين في الجريمة دون إفلات من العقاب.

3. إحقاق العدالة وإنصاف أسرة الشيخ عبدالله الباني، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

إن هذه الجريمة التي هزت الرأي العام تتطلب موقفًا حاسمًا لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتثبيت مبدأ سيادة القانون وعدالة القضاء.

لذا نهيب بكل الشرفاء من ابناء محافظة شبوة خاصة واليمن عموما للمشاركة والتفاعل مع الحملة نصرة للشهيد عبدالله الباني.