شكرا لقرائتكم خبر عن حتى صباح الغد.. "الأرصاد" يحذر من هطول أمطار على محافظة العُلا والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على محافظة العُلا, تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الـ 6 من صباح غدٍ الأربعاء.وكان المركز قد نبَّه من رياح شديدة على البدع وحقل بمنطقة تبوك اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.سبق وأعلن المركز، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة، منبها من هطول أمطار رعدية.حسب بيان الأرصاد، يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.