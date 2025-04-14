شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.04%، عند 11597 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.462 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 399.254 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.591 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 186 شركة ارتفعت أسهم 186 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 57، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أسيج، والبحر الأحمر، والصناعات الكهربائية، ومياهنا، وسماسكو، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، الرياض، ورؤوم، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، والبابطين، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 29117 نقطة، وبتداولات بلغت، 26.804 مليون ريال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.627 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 55.2 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 43 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 39، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.