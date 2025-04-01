شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من النظام السعودي: هناك وحدة يمنية سعودية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الصحفي المقرب من النظام السعودي عبدالله ال هتيلة على الوحدة بين اليمنيين والسعوديين . وقال آل هتيلة :رغم ما يشهده ‎العالم من حروب وصراعات وخلافات يبقى السعودي ‎ يمني

و اليمني ‎سعودي !..



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