شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق حكومي على وفاة مواطن وهو يحتضن طفله بإب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن أبًا يمنيًا توفي جوعًا في محافظة إب، ملقى على رصيف بارد، بينما كان أحد أطفاله ينظر إليه عاجزًا.

وأوضح الإرياني أن الوفاة لم تكن بسبب قحط أو جفاف، بل نتيجة أفعال مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي سرقت لقمة عيشه، نهبت مرتباته، واستولت على زكاته، محطمة كرامته، وناشرة الجوع والفقر والمرض.

ودعا الإرياني جميع اليمنيين - قيادات، مسؤولين، مشايخ، أعيان، ومواطنين - إلى التوحد وشد الأزر للمشاركة في بناء يمن جديد، محذرًا أن الساكت اليوم يصبح شريكًا في الجريمة."

