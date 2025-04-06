السعودية | “رئاسة الشؤون الدينية” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ وذلك بمقر الرئاسة بمكة المكرمة.

وتناول معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس جهود الرئاسة ونجاح خطة موسم شهر رمضان لعام 1446هـ، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين بالحرمين الشريفين في عيد الفطر وما صاحبها من منظومة متكاملة من الخدمات, حاثًا منسوبي الرئاسة على بذل الجهود لرفع مستوى الإنتاجية والعمل المتميز لخدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط