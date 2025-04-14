شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 فى السعودية عيار 21 بـ340.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرار فى الأسعار حيث وصل عيار 21 سعر 340.75 ريال وفقا لآخر التحديثات وذلك بالتزامن مع اعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 389.50 ريال

عيار 22 سجل 357.00 ريال

عيار 21 سجل 340.75 ريال

عيار 18 سجل 292.25 ريال

عيار 14 سجل 227.25 ريال

عيار 12 سجل 194.75 ريال الاونصة12115.25 ريال

الجنيه الذهب2726.50 ريال

الأونصة بالدولار3237.34 دولار



وألمح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت متأخر يوم الجمعة الماضى إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.



وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."