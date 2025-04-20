خاص لـ الخليج 365 سماح زيدان: حريصة على حضور مهرجان أفلام السعودية.. وتعلّمنا من إبراهيم الحساوي الكثير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 04:21 مساءً - حضرت الفنانة سماح زيدان فعاليات مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ11، والتي أُقيمت قبل أيام وستستمر على مدى 7 أيام من 17 إلى 23 أبريل 2025 بالظهران، بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، وتحت شعار "قصص ترى وتروى".

وقالت سماح زيدان لـ"الخليج 365": "أحرص في كل عام على حضور مهرجان أفلام السعودية، منذ بداية الحدث وحتى الختام، وأحاول قدر ما أستطيع أن أؤجل أعمالي إلى أن أتمكن من حضور هذا المهرجان المهم، وكان حفل الافتتاح جميلاً جداً وممتعاً".

وعن تكريم الفنان إبراهيم الحساوي بالمهرجان، قالت زيدان: "لا تكفي الكلمات ولا تفي حق الفنان القدير والجميل الأستاذ إبراهيم الحساوي، فهو ليس مجرد فنان قدير، هو صديق وجار، هو إنسان أعطانا الشغف وحب الفن جميعاً، وساعدنا خلف الكواليس ونحن نتعلم منه، وهو من يعطينا دروساً، وهو إنسان رائع، وأنا سعيدة جداً بتكريمه بهذه الدورة من المهرجان".

وعن جديدها القادم، قالت سماح زيدان: "لدي مسلسل طويل أقوم بتصوير مشاهدي به، وتبقى لي جزء من المشاهد سأتوجه إلى نيوم لتصويرها، وسأفصح عن العمل بالوقت المناسب قريباً".

سماح زيدان وجديدها القادم

وكانت سماح زيدان قد كشفت لـ"الخليج 365" عن جديدها القادم، وهو مسلسل "عايشين معانا"، قائلة: "هو مسلسل سيُعرض على شاهد، وتقع أحداثه في 10 حلقات قصيرة، والعمل لطيف وخفيف، وأحداثه خيالية، وهو عمل مختلف لا يُصنف ضمن الأعمال الدرامية ولا الواقعية ولا الرومانسية، وأستطيع أن أقول إنه مسلسل فانتازيا"، وتابعت: "قصته مجنونة، قام بتأليفها علاء حمزة، ومن إخراج مخرج شاب من المنطقة الشرقية، وهو مشاري، وتُعَدُّ أول تجربة له، ويشاركني العمل الفنان خالد صقر، فاطمة الشريف، أغادير السعيد، بالإضافة إلى العديد من الوجوه الشابة".

وعن شخصيتها التي تجسدها، قالت سماح: "أجسد شخصية كبيرة الجن، ولم أتردد لحظة في قبول الدور؛ لأنها شخصية جديدة، ونادراً ما تُعرض علينا كفنانين".

تكريم سماح زيدان بمهرجان الهرم

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

كما كُرِّمت الفنانة، مؤخراً، بمهرجان الهرم، بنسخته الـ11، ضمن 100شخصية عربية مؤثرة بالعالم العربي، وشاركت حينها متابعيها صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ممسكة بجائزتها، وعلّقت وكتبت: "شكراً للقائمين على مهرجان الهرم المعني بتكريم 100 شخصية عربية مؤثرة على مستوى العالم العربي في نسخته الـ11، وعلى اختياري مع كل هذه الشخصيات المميزة المبدعة في مختلف المجالات والاهتمامات والجنسيات".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»