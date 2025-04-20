خاص لـ"الخليج 365" جود السفياني: لأول مرة أتواجد بمهرجان أفلام السعودية.. وجديدي القادم فيلم أكشن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 04:21 مساءً - صرحت الفنانة جود السفياني عن حضورها لأول مرة مهرجان أفلام السعودية، وقالت لـ"الخليج 365" في افتتاح المهرجان: سعيدة بتواجدي لأول مرة في مهرجان أفلام السعودية وجداً متحمسة أن أشاهد جميع الفرص التي تمنح للمواهب وكذلك لمشاهدة الأفلام الجديدة، أحب أن أستكشف المنطقة خاصة أنها تعد زيارتي الأولى للمنطقة الشرقية سواء لمنطقة الخبر أو الدمام أو الظهران، جداً سعيدة بالحضور".

انطباع جود السفياني بعد عرض خريف القلب

وعند سؤالنا عن ردة فعل جمهورها بعد عرض مسلسلها "خريف القلب" أول مسلسل سعودي معرب لعمل تركي وهو "الحطام" قالت جود السفياني: "ردود الفعل والأصداء كانت جميلة جداً، في البداية غضب المشاهد مني لأنني كنت قاسية على والدتي بالعمل "نهلة"، والتي كانت تجسد الدور الفنانة إلهام علي، لكن مع مشاهدة الأحداث أحب الجمهور العمل، وعندما عرفوني أكثر واكتشفوا شخصيتي أحبوني وعرفوا أن ما قدمته مجرد تمثيل، والحمد لله سعيدة بالمحبة التي تحيط بي من قبل جمهوري".

وعند سؤالها عن جديدها القادم قالت السفياني: "أُحضِّر لفيلم سينمائي جديد مع نخبة من النجوم وهو فيلم أكشن وأدعو جمهوري أن يترقبوا العمل".

آخر أعمال عُرضت لجود السفياني

وكان آخر أعمال عُرضت للفنانة جود السفياني بالموسم الرمضاني هو برنامج "بنتي السنعة" وهو برنامج حواري واجتماعي ترفيهي وتوثيقي عن فنون الطهي، يسلط الضوء على غنى التراث السعودي بالطعام الشعبي، والذي يجمع بين الأصالة والحداثة، مع شخصيات من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وعُرض في رمضان على قناة SBC، وشاهد.

ومسلسل "ولد ليموت"عرض بالموسم الرمضاني 2025، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف الفنان نايف الراشد، ومن بطولة نايف الراشد، أسمهان توفيق، شعيفان محمد العتيبي، طلال باسم، مروة محمد، جود السفياني، روان الطويرقي، بالإضافة إلى آخرين.

أما آخر عمل طويل عُرض لها فهو مسلسل "خريف القلب" ويُعد أول عملٍ سعودي معرَّبٍ من قصة تركية، تقع أحداثه بـ 90 حلقة من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين، ومن ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة.

قد ترغبين في معرفة شاهدوا ماذا قالت جود السفياني عن برنامجها بنتي السنعة؟

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