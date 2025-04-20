خاص لـ الخليج 365 زارا البلوشي: مهرجان أفلام السعودية مبدع وجديدي القادم عمل سينمائي ومسلسل بالكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 04:21 مساءً - شبَّهت الفنانة زارا البلوشي مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ 11 الذي افتُتح قبل أيام بالظهران بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بالعرس الجميل، وذلك أثناء حضورها افتتاح المهرجان وقالت لـ"الخليج 365": "سعيدة بالتواجد بالمهرجان وحضور الافتتاح، وأحرص كل عام أن أحضر هذا العرس الفني الجميل الذي يجمع عدداً كبيراً من الفنانين والفنانات وصناع السينما، وما أشاهده هو أنه في كل عام يكون أفضل من العام الذي يسبقه، وهو مهرجان جميل ومتجدد ومهم جداً، والأفلام المشاركة هذا العام كثيرة وجميلة، وأدعو الجميع لمشاهدتها والاستمتاع بها".

فيلم سينمائي هو جديد زارا البلوشي

وعند سؤالنا عن جديدها القادم قالت زارا البلوشي: "أنا بصدد عمل فيلم سينمائي جديد ستُفصح عن تفاصيله بعد الاتفاق عليه بشكل نهائي، وأيضاً لديّ مشاركة بالمهرجان بعمل سيُعرض وهو فيلم قصير بعنوان "خدمة للمجتمع"، كما أستعد لعمل قادم في دولة الكويت ستفصح أيضاً عن تفاصيله قريباً بإذن الله".

وعن الكلمة التي توجهها لجمهورها ومحبيها عبر "الخليج 365" قالت زارا: "أحب أن أقول لهم أحبكم جميعاً".

مهرجان أفلام السعودية

أبرز الأعمال التي قدمتها زارا البلوشي بالموسم الرمضاني

مهرجان الأفلام السعودية بدورته الـ11 جاء تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، بدأت فعالياته من تاريخ 17 إلى 23 أبريل 2025، بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، وذلك في مقر مركز إثراء في الظهران، وقدم حفل افتتاح المهرجان في دورته الحادية عشرة الفنان خالد صقر والفنانة عائشة كاي.وكانت الفنانةقد قدمت بالموسم الرمضاني 2025 (4) أعمال، وهي مسلسل "عمتي نوير" وهو مسلسل من إخراج محمد سندي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة مريم عبدالرحمن، مريم الغامدي، ريم الحبيب،، محمد الهاشم، ونوف سعد. وتدور أحداث العمل بعد وفاة والدها، يتوجب على "نوير" تنفيذ وصيته وحفظ سر امتلاكه لثروة ضخمة وعدم إخبار العائلة بها، لكن تشتعل الصراعات والمؤامرات وتتوالى الأحداث.

و"جاك العلم" هو مسلسل تدور أحداثه حول يوميات زوجية لـ"أبوصامل" الذي يُجسد شخصيته الفنان ماجد مطرب فواز، وهو الرجل البدوي الشهم الكريم وصراعاته مع زوجته "أم صامل" التي تُجسد شخصيتها الفنانة ريم عبدالله، وهي البدوية المحبة للحياة المرفهة، وبين صديقه "نجر" البدوي البخيل المتزوج من "وضحى" صديقة "أم صامل" وحافظة أسرارها والمتعاونة معها في حيلها ضد "أبوصامل". يحمل العمل سلسلة من تناقضات الحياة المدنية الجديدة مع العادات والتقاليد التي تحافظ عليها العائلة والرغبة في المواءمة بينهما وسط الانتقادات الاجتماعية من الشخصيات المتناقضة. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله العراك ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أماني السلي وزايد الرويس ومن بطولة الفنان ماجد مطرب فواز، ريم عبدالله، الفنان خالد البقمي، حبيب الحبيب، علي الحميدي، وليد الزهراني، وسامي حازم.

وبرنامج "واي فاي 5" وهو برنامج كوميدي خليجي منوع، يضم نخبة من نجوم الفن من أبرزهم الفنان أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، أحمد العونان، طارق الحربي بالإضافة إلى آخرين.

وبرنامج علوم الأولين بموسمه 6 هو برنامج يروي قصصاً وأمثالاً من الموروث السعودي بمشاهد درامية قُدمت على مدى 5 مواسم، والآن يتم تصوير الموسم السادس منه، وهو يجسد قصص التراث الشعبي والأبيات الشعرية والأمثال المتنوعة بهدف التذكير بالمبادئ والقيم والأخلاق وعلوم الأولين والسابقين قديماً.

شارك في مواسمه عدد من الفنانين منهم الفنانة أسماء الحسن، زارا البلوشي، مروة محمد، عبدالعزيز الشمري، عيد سعد، محمد الزهراني، حصة البلوشي، فواز الجاسر، لولو عبدالعزيز، نيرمين محسن، أغادير السعيد، عيد سعد، عجيبة الدوسري، إبراهيم الرويشد، نوف العبدالله، عبدالعزيز السيف، بندر الحارثي، بالإضافة إلى آخرين.

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