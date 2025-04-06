شكرا لقرائتكم خبر عن حياتنا المغنيسيوم.. بين الفوائد الحقيقية والمبالغات التسويقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هد المغنيسيوم رواجاً واسعاً كمُكملٍ غذائي؛ يُزعم أنه يعالج عديداً من المشكلات الصحية؛ من الأرق وهشاشة العظام إلى صحة القلب. لكن الخبراء، مثل البروفيسور إدوارد سالتزمان؛ من جامعة تافتس، يؤكّدون أن المغنيسيوم معدنٌ حيوي بالفعل، وأن معظم الناس يحصلون عليه من خلال الغذاء الطبيعي، مثل المكسرات والخضراوات الورقية. يُساعد المغنيسيوم في دعم العضلات والأعصاب وصحة القلب، لكن نقصه نادر ويحدث في حالات صحية خاصة، أما فيما يتعلق بصحة العظام، فيشير بعض الدراسات إلى أنه قد يسهم في الوقاية من هشاشة العظام، لكن الأدلة لا تزال قيد البحث. بالنسبة لدوره في تحسين النوم، فإن الأدلة العلمية محدودة ولا تؤكّد فعاليته بشكلٍ قاطع، لذا يُنصح بالتركيز على تحسين عادات النوم أولاً. وفيما يخص القلب، قد يساعد المغنيسيوم في خفض ضغط الدم بشكلٍ محدودٍ، لكن الأنظمة الغذائية الصحية تكون أكثر فعالية. ووفق "روسيا اليوم" تُعد مُكملات المغنيسيوم آمنة في الجرعات المعتدلة، لكن الجرعات العالية قد تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها.

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