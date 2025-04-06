السعودية | “وزارة النقل” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقيادات وموظفي الوزارة.

وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الترابط والاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب دورها الحيوي في تطوير رأس المال البشري لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة.

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